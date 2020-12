Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 48 de ani, din Italia, s-a certat atat de tare cu soția lui incat a plecat pe jos intr-o “plimbare” de 450 de kilometri pentru a se calma, potrivit The Independent. Barbatul, a carui identitate nu a fost dezvaluita, a mers pe jos timp de o saptamana dupa conflictul domestic, și a fost gasit…

- Romani ar fi trebuit sa aiba, in anul 2020, 11355 de kilometri de autostrada, daca promisiunile din ultimii 10 ani ale politicienilor ar fi fost respectate. Din pacate, in prezent avem puțin peste 800 de kilometri de autostrada, ceea ce reprezinta nici 10 % din cat s-a promis. La peste 100 de ani de…

- Politia italiana a confiscat aproape o tona de cocaina pura ce putea fi vanduta pentru milioane de euro, in portul Gioia Tauro din sudul Italiei, au anuntat joi autoritatile, informeaza dpa.

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi seara ca intra in carantina impreuna cu sotia sa in asteptarea rezultatelor testului COVID-19, transmite AFP, conform agerpres.ro. Mai devreme, Donald Trump afirmase la canalul Fox News ca si-a facut un test COVID-19, dar inca nu are rezultatele,…