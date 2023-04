Stiri pe aceeasi tema

- Un italian de 37 de ani s-a aruncat sambata dimineața de la etajul 7 al unui bloc din Deva, potrivit IPJ Hunedoara. Polițiștii au fost sesizați azi dimineața ca un barbat s-a aruncat de la etajul 7 al unui bloc. In urma impactului acesta a decedat. „Din primele cercetari preliminare, nu sunt suspiciuni…

- Un barbat de 37 de ani, cetațean italian, s-a aruncat sambata dimineața de la etajul 7 al unui bloc din Deva.Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au fost sesizați sambata dimineața, prin apel la 112, cu privire la faptul ca un barbat s-a aruncat de la etajul 7 al unui bloc, iar, in urma impactului,…

- Aventura la volan dupa miezul nopții pentru un barbat fara permis din Deva, care a ignorat semnalele polițiștilor și a gonit pe roșu intr-o intersecție din orașul de la poalele cetații. Ieri, in jurul orei 0.40, polițiștii au observat in trafic un autoturism care se deplasa sinuos pe bulevardul Decebal,…

- Doua accidente s-au produs astazi pe autostrazile din vestul țarii, a transmis Direcția Regionala Drumuri și Poduri Timișoara. Astfel, pe autostrada A1, la kilometrul 409, pe raza localitații hunedorene Ohaba, sensul de mers spre Deva, s-a produs o acroșare intre doua microbuze, care au lovit și parapetul…

- DIICOT Timișoara a declanșat, in aceasta dimineața, o mega-operațiune care vizeaza rețelele de trafic de migranți din vestul țarii – in paralel polițiștii de la BCCO și Poliția de Frontiera insoțiți de jandarmi au descins in o suta de locații din județele Timiș, Arad, Caraș Severin, București și Olt.…

- Un copil in varsta de 3 ani, lasat nesupravegheat pentru scurt timp, a murit, marți, dupa ce a cazut intr-o piscina, in stațiunea Straja din județul Hunedoara. Poliția din Lupeni a fost sesizata, marți, ca un copil in varsta de 3 ani a cazut intr-o piscina și este inconștient. Politistii au constatat…

- Un șofer a murit, iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident produs joi intre doua mașini pe DN 74, in județul Hunedoara. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 74, la ieșirea din localitatea Mihaileni catre Brad. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar…

- Compania tura Karsan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ș. a castigat un contract de aproximativ 43,8 milioane de lei (circa 9 milioane de euro) cu primaria Deva pentru livrarea a 26 de autovehicule electrice destinate transportului public urban de calatori, arata zf.ro. Compania tura Karsan Otomotiv Sanayi…