Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 100 de pisici din orasul Wuhan, unde a izbucnit pandemia de Covid-19 la finalul anului trecut, au fost testate, iar 15 dintre ele au rezultat infectate, scrie presa chineza, citata de The Guardian, potrivit news.ro.Animalele pot lua virusul in urma contactul cu oamenii. In…

- Un copil de numai 5 ani din Marea Britanie a murit din cauza infectiei cu COVID - 19. Este cea mai tanara victima din regat, intr-o zi neagra in care numarul mortilor a ajuns la 708, potrivit Mediafax.Medicii spun ca baiatul avea si alte probleme de sanatate. 40 dintre cei care au murit astazi…

- Prim-ministrul spaniol, Pedro Sanchez, a anuntat sambata ca prelungeste starea de urgenta cu doua saptamani, pana pe 26 aprilie, informeaza El Pais.Guvernul spaniol a decis prelungirea cu doua saptamani a starii de urgenta instaurate din cauza crizei sanitare provocate de Covid-19, potrivit…

- O femeie de 82 de ani dintr-un camin din județul Galați a decedat din cauza infectarii cu noul coronavirus. Decesul a fost inregistrat vineri și tot atunci au venit rezultatele testului efectuat in laboratorul unui spital din Galați, transmite corespondentul MEDIAFAX.Femeia s-a imbolnavit…

- „Black Widow”, „The Eternals” si „Indiana Jones 5” se numara intre productiile Disney a caror premiera a fost amanata din cauza restrictiilor impuse de autoritati ca urmare a pandemiei de Covid-19.Disney a modificat caldarul lansarilor pentru majoritatea filmelor sale, avand in vedere ca cinematografele…

- Actrita si cantareata Selena Gomez a dezvaluit, in timpul unei discutii online cu Miley Cyrus, ca a fost diagnosticata cu tulburare bipolara, scrie The Hollywood Reporter.Gomez a discutat diagnosticul pentru prima data vineri seara, in timpul serialului „Bright Minded” al lui Cyrus de pe Instagram,…

- Fausto Russo, in varsta de 38 de ani, un preparator fizic italian care a lucrat pentru echipe ca AS Roma, Formia sau Minturno, si care a fost diagnosticat cu coronavirus, spune ca se simte mai bine dupa ce in spital a primit un tratament pe baza de medicamente specifice artritei reumatoide, anunța…

- Un jucator al echipei Pianese din Serie C, Grupa A, a fost testat pozitiv cu Covid-19, el fiind primul fotbalist italian care se îmbolnaveste cu coronavirusul, informeaza gazetta.it.El a prezentat simptome de gripa sâmbata noapte si, din precautie, nu a fost trimis pe teren duminica.…