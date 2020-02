Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 72 de ani, abia revenit din Romania in Italia, a fost gasit infectat cu noul coronavirus. In prezent, este spitalizat in Rimini, noteaza Corriere Romagna. Potrivit publicației Corriere Romagna, barbatul reintors din Romania se afla in spital iar persoanele care il insoțeau sunt testate.…

- Un barbat infectat cu coronavirus a fost in vizita in Romania weekend-ul trecut. Omul de 71 de ani s-a prezentat la spital, la revenirea in Italia, in regiunea Rimini, intrucat s-a simțit rau.

- Conform presei din Italia, un barbat de 71 de ani, roman, a fost confirmat cu coronavirus, la Rimini. Barbatul a fost recent in Romania și s-a intors in Italia, unde este internat in prezent.Barbatul ar fi fost chiar in weekendul trecut in Romania. Știre in curs de actualizare.

- Potrivit publicatiei Il Resto del Carlino, acesta este primul caz de infectare cu coronavirus din Rimini. Conform unui buletin medical comunicat de regiunea Emilia-Romagna marti, este vorba despre un barbat in varsta de 71 de ani, cu domiciliul in Cattolica. Pacientul este internat in sectia de boli…

- Un italian de 72 de ani din Rimini a fost diagnosticat marti cu coronavirus in Italia. Potrivit Corriere Romagna, un ziar regional din Italia, barbatul s-a intors recent din Romania,Autoritatile din Romania nu au oferit deocamdata nicio reactie pe acest subiect. Revenim cu detalii.…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a declarat luni seara, dupa Comitetul de urgența care a avut loc la sediul ministerului Afacerilor Interne, ca in Romania nu exista, in acest moment, niciun caz confirmat de coronavirus.

- Un pacient suspect de infectare cu coronavirus a fost internat sambata seara la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Satu Mare. Este vorba despre un barbat sosit recent din Italia, unde a avut contact cu cetateni chinezi. Potrivit propriilor declaratii, chinezii nu erau bolnavi, insa el…

- Barbatul intors din China in Romania nu a fost infectat cu coronavirus, a anunțat Ministerul Sanatații. Investigațiile efectuate pacientului care a fost transferat ieri de la Spitalul Județean de...