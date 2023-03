Un italian a pierdut 600.000 de euro după ce s-a îndrăgostit de o româncă Dragostea pentru o romanca s-a resimțit puternic in buzunarul unui italian, care a pierdut 600.000 de euro. Cazul a ajuns in instanța. Cazul romancei care și-a insușit peste 600.000 de mii de euro, bani primiți de la un italian pentru construirea unui centru SPA in județul Gorj a ajuns in atenția procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj. Cei doi s-ar fi cunoscut in anul 2011, intr-un club de striptease din provincia Treviso. Romanca era dansatoare in local, iar „cand se afla in locul privat cu clientii se dezbraca complet”. „ Eu am fost de mai multe ori clientul acesteia la privat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un italian a pierdut 600.000 de euro pentru ca s-a indragostit de o romanca din Gorj care lucra ca dansatoare in Italia. Cazul a ajuns in instanța. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj au trimis in judecata o romanca din Gorj care a fost acuzata ca și-a insușit peste 600.000 de mii de…

- Factura la energie electrica poate parea complicata la prima vedere. Facturile de energie sunt formate dintr-o suma de costuri. In factura apar evidențiate costurile de achiziție a energiei consumate, care reprezinta peste 50% din factura la electricitate și peste 60% din cea la gaz, susțin reprezentanții…

- O femeie a fost prinsa incercand sa scoata peste 150.000 de lire sterline, bani guvernamentali, din Marea Britanie, relateaza principalul site al rețelei britanice de televiziune ITV . Banii au fost ascunși intr-o haina și o geanta de cumparaturi, in mașina Luciei-Maria Burlacu, o romanca in varsta…

- Paginile a trei banci cunoscute au fost clonate de mai mulți moldoveni.Cei trei barbați au intrat in atenția polițiștilor, dupa ce au creat pagini de internet similare cu cele ale bancilor BCR, Raiffeisen și Libra. Dupa ce le-au creat, aceștia le-au promovat intensiv pentru a obține datele de contact…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au finalizat cercetarea specifica in faza camerei preiliminare in in cazul bancomatului aruncat in aer la Pavilionul Expozitional Constanta. Instanta se va pronunta in cauza la inceputul lunii viitoare. Oricare va fi decizia magistratilor, aceasta va putea fi contestata…

- Cazul romancei din Turcia care a ramas pe strazi dupa cutremur a ajuns cunoscut de toata lumea. Dupa ce a dormit prin parcari și pe camp alaturi de cei doi copii ai ei, Mihaela a fsot adusa in Romania in urma cu puțin timp.

- Irina Begu a debutat cu dreptul in noul an, sportiva din București impunandu-se in fața lui Shelby Rogers, scor 3-6, 7-6(5), 6-1, in primul tur de la Adelaide. Fara meci din septembrie, sportiva noastra a inceput impecabil sezonul 2023. In primul set al disputei cu Rogers, de la Adelaide, Irina a parut…