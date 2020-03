Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Ineu a venit din Anglia in data de 17 martie și ar fi trebuit sa stea in izolare la domiciliu pana in 1 aprilie. Numai ca, dupa ce a ajuns la Ineu, nu a respectat legislația romaneasca. El a fost gasit, a fost dus intr-un centru de carantina, unde va sta sub […] The post VEZI AICI ce a…

- Un barbat de 77 de ani a ignorat starea de urgența din Spania din cauza pandemiei de coronavirus și a ieșit din casa ca sa caute pokemoni! S-a ales cu o amenda serioasa din partea poliției. Acesta a fost gasit de poliția spaniola plimbandu-se nestingherit pe strazile din cartierul Aluche din Madrid,…

- Un barbat de 34 de ani, din București, a fost plimbat prin mai multe spitale din oraș, cu toate ca acuza simptome specifice infectarii cu coronavirus. Nu a fost testat in niciunul dintre centrele medicale in care a ajuns. Motivul este absurd!

- Mai multe cadre medicale din secția Pneumologie și Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava se afla in izolare, dupa ce au intat in contact cu un barbat infectat cu coronavirus, potrivit unui...

- Situație halucinanta la Deva, unde un barbat suspect de coronavirus a fost ținut ore in șir intr-o ambulanța SMURD, fara sa fie preluat de Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din oraș.

- Situație incredibila in Valcea. Un barbat de 32 de ani, care revenise de curand din Italia și era plasat in izolare la domiciliu pentru supraveghere in caz de coronavirus, s-a urcat beat la volan și a provocat un accident pe o strada din Ramnicu Valcea. Polițiștii valceni au fost sesizați printr-un…

- Un barbat din Prahova a fost amendat de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Prahova cu 10.000 lei pentru ca a plecat de acasa deși se afla in izolare, suspectat de coronavirus. Autoritațile au fost sesiza...