- Unul dintre liderii celei mai mari rețele de distribuție de cannabis din zona Moldovei a fost prins de polițiști, arata IGPR intr-un comunicat emis miercuri. IGPR anunța ca, in urma a doua acțiuni de prindere in flagrant delict a patru persoane banuite de trafic de droguri, efectuate in 22 martie, polițiștii…

- Drama unor familii a fost transformata, de medici cu har și maini de aur, in lacrimi de bucurie pentru 12 oameni a caror unica șansa la viața era primirea unui organ salvator. Patru prelevari de organe au fost efectuate la Iasi, Targu Mures, Cluj si Oradea, in weekendul marcat de sarbatorile Nașterii…

- La data de 22 iunie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești, au efectuat o acțiune pe linia traficului de droguri de risc, in cadrul careia au fost efectuate 3 percheziții domiciliare,…

- Doi ciobani din Alba au fost condamnați la inchisoare cu suspendare pentru obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene. Unul dintre ei a primit, ilegal, subvenții pentru 10 berbeci din rasa Țurcana pura, pe care nu ii avea.

- Politia Romana a transmis ca peste 90 de kilograme de droguri au fost confiscate de catre politisti in urma activitatilor desfasurate, de pe 12 mai pana joi, pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic si consum ilicit de droguri…

- Aeroportul Internațional Maramureș organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii contractual vacante dupa cum urmeaza: 1. Agent mentenanța mijloace vizuale si sisteme electrice — COD COR 741307 2. Inspector siguranta operationala — bagajist — COD COR 315508 3. Mecanic auto- COD COR — 723103 4. Agent…

- Alte doua persoane, este vorba despre doi barbați, din lotul celor 14 arestate preventiv anul trecut in luna octombrie, in urma mai multor percheziții efecuate... The post Alți doi traficanți de droguri, din lotul celor 14 arestați in urma efectuarii a 39 de percheziții, in luna octombrie 2022, au primit…