Stiri pe aceeasi tema

- "Norofert Group, principalul producator roman de inputuri organice, intentioneaza sa achizitioneze o ferma de 1.000 de hectare in localitatea Zimnicea, judetul Teleorman. Valoarea tranzactiei se ridica la 9,5 milioane de lei", a anuntat compania. Ferma, operata de o companie locala infiintata in anul…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, condoleante familiilor victimelor incendiului de la Institutul “Matei Bals” , unde s-a deplasat la pranz, si a subliniat ca in acest caz trebuie rapid sa fie trase concluzii si gasite solutii, informeaza AGERPRES . “O zi foarte trista astazi, cu tragedia…

- In aceasta dimineața am discutat telefonic cu doamna Emilia Silvaș, persoana de contact a celor de la Kaufland pentru magazinul din Piatra Neamț, situat pe strada Bistriței nr. 2. Cu amabilitate, ne-a raspuns ca magazinul va funcționa dupa program. In momentul in care am intrebat daca el va primi clienți…

- "Orange Valley, producator local de produse pe baza de catina, face bilantul pentru 2020 si anunta care sunt planurile companiei pentru anul curent. Astfel, in 2021, producatorul se asteapta la o crestere de pana la 100% a vanzarilor si estimeaza dublarea cifrei de afaceri, pana la 300.000 de euro.…

- Pauza: „U“ Craiova – Viitorul 1-0. min. 45: GOOOOLLLL Universitatea Craiovaaa! Paul Papp a deschis scorul cu o lovitura speciala, cu calcaiul. Un gol venit perfect, fix inainte de pauza! min. 43: Acțiune de toata frumusețea a lui Ofosu, incheiata cu o centrare buna spre Mamut, care nu a reușit sa finalizeze.…

- Liga 1 TESTE… Dupa ce Daniel Hulubei s-a retras din activitate, Ovidiu Artene a ramas singurul arbitru vasluian din Liga 1. Zilele trecute, Ovidiu Artene a efectuat testele fizice pentru reluarea campionatului. Arbitrii au fost impartiti pe zone, iar Ovidiu Artene a dat testele la Piatra-Neamt. Toti…

- NOUTAȚI… Un proiect propus pentru finanțare și aflat in faza de contractare la Agenția de Dezvoltare Regionala Nord Est (ADRNE) Piatra Neamț, a primit la evaluarea facuta de specialiști 60 de puncte! Asta inseamna ca a fost acceptat, proiectul calificandu-se pentru implementare! Pe 21 decembrie au fost…