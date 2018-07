Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii si trei adulti au fost raniti intr-un accident produs joi dupa-amiaza pe DN64, la Ramnicu Valcea, traficul rutier in zona fiind blocat pe sensul Dragasani - Ramnicu Valcea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Balteanu.

- Un atac comis cu cutitul, sambata seara, de un barbat, intr-un tren de mare viteza din Japonia (shinkansen), s-a soldat cu un mort si doi raniti in stare grava, a informat duminica politia nipona citata...

- Mii de palestinieni au inceput luni un protest in Gaza și Cisiordania, in ziua inaugurarii ambasadei SUA la Ierusalim, la care participa oficiali americani, printre care fiica lui Donald Trump, Ivanka. Tensiunea este maxima și in Orașul Sfant.

- Un barbat inarmat cu un cuțit a atacat mai mulți oameni in fața Operei din Paris, in Arondismentul II al capitalei. O persoana a murit, iar alte opt persoane au fost ranite, informeaza agențiile internaționale de stiri. Agresorul a fost impușcat de polițiști. Autoritațile franceze nu au facut precizari…

- Un accident rutier, soldat cu cinci persoane ranite a avut loc in urma cu circa o ora la pasarela de la Beclean. Una dintre victime a fost preluata de elicopterul SMURD. Accidentul s-a produs pe fondul oboselii unuia dintre soferii masinilor implicate. In accidentul care a avut loc pe DN 17, la pasarela…

- Un barbat a decedat, iar alte trei persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs în aceasta dimineața, 4 mai, pe traseul Chișinau-Razeni. Potrivit poliției, șoferul decedat a tamponat din sparte un automobil care aparține unei școli auto. Silvia…

- Accident grav in Sarasau : o femeia a decedat iar 3 minori sunt raniți . Remorca tractorului , in care se aflau cei 4, s-a rasturnat. O tragedie a avut loc in localitatea Sarasau. O familie se afla in remorca unui tractor , care s-a rasturnat provocand decesul unei femei de aproximativ 62 de ani. In…

- Un militar american a fost ucis luni in estul Afganistanului, au informat fortele SUA in aceasta tara, in acelasi incident fiind de asemenea ucisi sau raniti mai multi membri ai fortelor de securitate afgane, transmite marti dpa. Un alt soldat american a fost ranit in incident si este…