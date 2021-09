Stiri pe aceeasi tema

- In scolile primare din Uniunea Europeana exista, in medie, 14 elevi la un invatator, insa clasele din Romania sunt cele mai numeroase, in conditiile in care in anul 2019 erau aproape 20 de elevi la un invatator, in timp ce in Grecia erau 8,7 elevi la un invatator, arata datele publicate marti de Eurostat.…

- Romania a avut a zecea cea mai mica rata a somajului in randul tinerilor dintre statele membre ale Uniunii Europene in anul 2020, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistica.

- Romanii au o putere de cumparare peste cea a grecilor, a ungurilor și a bulgarilor, conform unei estimari privind consumul individual efectiv, publicat astazi de Eurostat. Astfel, in 2020, țara noastra avea 79% din media Uniunii Europene, adica o putere de cumparare cu 21% sub medie. In acest clasament,…

- Consumul individual efectiv (AIC) per capita exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), un indicator al nivelului bunastarii gospodariilor, a continuat sa creasca in Romania in 2020, ajungand la 79% din media Uniunii Europene, de la 78% din media UE in 2019 si 63% din media UE in…

- Printre statele membre ale Uniunii Europene, concentrația medie anuala a particulelor fine (PM2.5) e cel mai ridicata in zonele urbane din Bulgaria (19,6 μg/m3) și Polonia (19,3 μg/m3), urmata de Romania (16,4 μg/m3) și Croația (16 μg/m3), potrivit Eurostat, citat de Balkan Green Energy News .Datele…

- Peste 1.200.000 de liber-profesioniști erau in țara noastra in 2020, cu varste cuprinse intre 15 și 64 de ani, arata datele Asociației Freelancerilor din Romania preluate din Eurostat. Cei mai mulți in IT – 36%, 29% in marketing și servicii creative, 19% in sectorul financiar și 15% in transporturi,…