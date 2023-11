Stiri pe aceeasi tema

- In locul programului „O masa calda pentru elevi”, copiii dintr-o școala din Mehedinți sunt hraniți zilnic cu mancare fast-food. Iar meniul nu este doar o intamplare, ci a aparut dupa o sesizare legata de sandvișurile pe care copiii le primeau inainte.Instituția de invațamant a primit amenda deoarece…

- Clujul atrage ca un magnet romani din toate colțurile țarii, dar și pe unii din diaspora care ar dori din diverse motive sa se intoarca in țara. Totuși, aglomerația și prețurile mari pot constitui o problema, așa cum chiar unii clujeni recunosc.

- Vasile Benedek, directorul Liceului Tehnologic „Ioan Ossian”, din Șimleu Silvaniei, județul Salaj, a reușit sa atraga fonduri europene de jumatate de milion de euro pentru modernizarea școlii și sa achiziționeze și drone agricole pentru practica elevilor. Pentru programele sale, profesorul a primit…

- Universitatea din Craiova a deschis luni noul an academic printr-o ceremonie organizata in Aula „Mihai I al Romaniei”, in cadrul careia au sustinut discursuri rectorul Cezar Spinu, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, presedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, si prefectul judetului, Dan Diaconu. Festivitatea…

- USR ataca PSD și PNL pe care-i acuza ca lasa copiii fara naveta gratuita și masa calda la școala. Elevii din mediul rural inca nu beneficiaza de transport gratuit, iar programul Masa calda in școala este blocat in continuare, acuza USR potrivit stiripesurse.ro. La doua saptamani de la inceputul școlii,…

- Prima zi de școala este un moment extrem de important in viața unui copil, dar și in viața unui parinte, astfel ca este necesar ca aceștia sa parcurga un mic abecedar. Trebuie sa ii explicam copilului ce face concret la școala și sa avem grija cum „pictam” portretul profesorului de la clasa. In ceea…

- O tanara din Gemenea, Ionela Fercal, in varsta de 18 ani, invațatoare titulara la o școala din capitala și studenta la Facultatea de Litere (departamentul de Studii europene), are o mare dorința: sa produca o schimbare in ceea ce privește actualul sistem educațional, atat in ceea ce privește ...