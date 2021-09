Un internaut a ameninţat pe Facebook un poliţist pe motiv că acesta l-a amendat Politistii anticoruptie din cadrul Directiei Generale Anticoruptie Mehedinti au descins, vineri, la doua adrese din judet intr-un dosar in care o persoana este cercetata pentru ultraj. Persoana vizata de ancheta ce a amenintat pe Facebook un politist care anterior ii daduse o amenda. Dosarul a fost deschis dupa ce, in luna iunie a anului trecut, o persoana care primise o amenda de la un politist l-a amenintat pe acesta, in postari pe Facebook. „In fapt, politistii anticoruptie ai D.G.A. – S.J.A. Mehedinti au fost delegati de procurorul de caz sa efectueze activitati de urmarire penala cu privire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

