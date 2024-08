Stiri pe aceeasi tema

- Nicolo Zaniolo (25 de ani) va fi jucatorul Atalantei in sezonul viitor. Mijlocașul italian revine in Serie A sub forma de imprumut de la Galatasaray, potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano. Atalanta, caștigatoarea Europa League din sezonul trecut, a ajuns la un acord cu Galatasaray pentru imprumutul…

- Un barbat din Indonezia, care iși cauta soția disparuta de acasa, a ramas ingrozit sa descopere un piton cu abdomenul uriaș, care parea ca a inghițit ceva voluminos. In dimineața de 2 iulie, Siriati, o mama a 5 copii in varsta de 36 de ani, a plecat de acasa, dintr-un sat din Luwu Regency, provincia…

- Juventus a ajuns la un acord cu OGC Nice pentru transferul mijlocașului francez Khephren Thuram (23 de ani), care va semna un contract pe cinci ani cu clubul italian. „Bianconerii” și francezii de la OGC Nice au ajuns la un consens in ceea ce privește transferului lui Khephren Thuram, conform jurnalistului…

- Candidatul PNL la functia de primar al comunei Florești, Bogdan Pivariu, a declarat duminica, la iesirea de la urne, ca a votat pentru continuitate și dezvoltare, dar și pentru „viitorul european al fetiței mele la ea acasa”.

- „Saptamana Teatrului pentru Copii” continua cu o serie de spectacole dedicate micilor spectatori „Saptamana Teatrului pentru Copii” deschisa de Ziua Internaționala a Copilului, continua cu o serie de spectacole dedicate micilor spectatori, in mai multe locații, printre care și parcurile din oraș. Astazi,…

- Un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau, locotenent-colonel Munteanu Mihai Viorel, a participat recent la exercițiul “Carpathians Blueshield 2024”, organizat de Jandarmeria Romana. Acest eveniment a oferit oportunitatea participanților de a-și imbunatați abilitațile profesionale…

- Triumful celor de la Atalanta in Europa League contureaza un scenariu aparte, ca Serie A sa trimita 6 echipe in grupele Champions League 2024/2025! Pentru ca asta sa se intample, e nevoie ca formația din Bergamo sa incheie campionatul pe locul 5, poziție pe care o ocupa in prezent. Atalanta a scris…

- Politehnica Timisoara a spart gheata in duelurile mereu cu evenimente contra celor de la Phoenix Buzias, chiar in Vinerea Mare. Oaspetii s-au impus cu 3-2 (1-1) la capatul unui joc usor stricat de cateva decizii anapoda ale arbitrului Alexandru Manea, care a acordat trei penalty-uri, dintre care doua…