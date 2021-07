Stiri pe aceeasi tema

- Continua campania de intarire a lotului la HC Dobrogea Sud, o masura extrem de necesara, avand in vedere ca, sezonul viitor, echipa va lupta pe trei fronturi: campionat, Cupa Romaniei si cupele europene. Joi, 1 iulie, conducerea clubului de pe litoral a anunțat numele celui de-al treilea jucator transferat.…

- Conducerea clubului HC Dobrogea Sud a anuntat ca trei dintre componentii echipei folosite in campionatul recent incheiat - portarul Ionut Iancu si conducatorii de joc Sabin Ignat si Ciprian Sandru - nu vor continua activitatea la Constanta, lotul pentru sezonul viitor urmand a suferi modificari semnificative.…

- Fiul fostului mare handbalist Ionut Stanescu practica si el sportul pe semicerc si are frumoase perspective. Ionut Stanescu jr. a inscris primele sale goluri la seniori, in Liga Nationala, la 17 ani si zece luni. In primul sau sezon la seniori, Stanescu jr. a obtinut cu HC Dobrogea Sud doua medalii,…

- Dupa bataliile dure purtate in campionat si Cupa Romaniei, handbalistii de la HC Dobrogea Sud au intrat intr-o binemeritata vacanta. Dupa reunirea lotului, programata pentru luna viitoare, se va face strategia pentru sezonul viitor, inclusiv pentru cupele europene. Echipa masculina de handbal HC Dobrogea…

- HC Dobrogea Sud a incheiat Liga Nationala pe podium si va juca din nou in Europa. Insa, echipa constanteana mai are un obiectiv important in acest sezon: Cupa Romaniei, care incepe saptamana aceasta. „Am castigat medalia de bronz si dreptul de a participa in sezonul viitor al cupelor europene, unde…

- HC Dobrogea Sud Constanta s a clasat pe ultima treapta a podiumului in Liga Nationala. Echipa de pe litoral a obtinut o noua calificare in cupele europene. Campioana Dinamo a suferit o singura infrangere stagionala, pe care i a administrat o formatia constanteana. Medaliata cu bronz in editia recent…

- HC Dobrogea Sud si-a atins principalul obiectiv din acest sezon, acela de a cuceri o medalie si de a-si asigura prezenta in viitorul sezon al cupelor europene. Romania are alocate doua locuri in Liga Europeana si alte doua locuri in Cupa EHF, iar campioana Dinamo Bucuresti spera sa primeasca un wild-card…

- Ladislau Boloni s-a despartit de Panathinaikos Atena! Tehnicianul roman, in varsta de 68 de ani, a fost demis de conducerea clubului elen, dupa ce echipa a ratat calificarea in cupele europene. De 20 de ori campioana a Greciei, Panathinaikos a fost invinsa in derby-ul de la Atena, scor 0-1 cu AEK, si…