Sub influenta alcoolului: Un maramuresean a ajuns cu masina in sant

Pe ruta Valea Viseului – Bistra, un conducator auto aflat sub influenta bauturilor alcoolice s-a rasturnat marti cu masina intr-un sant. Pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum in curba la stanga, barbatul in varsta de 57 de ani din Viseu de Jos, a pierdut… [citeste mai departe]