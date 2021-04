Stiri pe aceeasi tema

- Sile Bocz, care, conform propriilor declaratii a stat in puscarie 16 ani si a iesit de nici opt luni, a intrat din nou in atentia oamenilor legii dupa un live facut pe Facebook, in masina, in timp ce se intorcea la Timisoara. Acesta apare vorbind despre un conflict cu interlopii din capitala Banatului,…

- Șeful CJ Timiș, Alin Nica, il ataca pe prefectul Capitalei. Nica scrie pe Facebook ca deși București ar fi trebuit sa intre in carantina conform prevederilor legale, Capitala nu e carantinata din considerente de ordin economic. Aceleași argumente au fost avansate și de liberalii din Timiș la ridicarea…

- Pe grupurile de Facebook din Timișoara circula de cateva zile o postare care invita la strangerea de semnaturi pentru declanșarea unui referendum in vederea demiterii primarului Dominic Fritz. Un asemenea demers, deși posibil din punct de vedere legal, este aproape imposibil realizat in fapt. In primul…

- De astazi, in București și in Timișoara sunt valabile noi restricții pentru o durata de doua saptamani. Bucureștiul a intrat in scenariul roșu, municipiul Timișoara a intrat in carantina. Restaurantele, barurile și cafenelele, cinematografele și teatrele din București vor fi inchise de astazi in interior…

- Fostul primar al Timisoarei Nicolae Robu l-a atacat dur, printr-o postare pe Facebook, pe actualul primar Dominic Fritz, despre care a spus ca a candidat cu falsuri, fara a avea domiciliul in Timisoara.