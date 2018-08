Stiri pe aceeasi tema

- Cel lovit a murit la scurt timp dupa accident, scrie antena3.ro. Acesta avea in jur de 40 de ani. Intre ei ar fi existat un conflict mai vechi, dar totul a degenerat noaptea trecuta. Citeste si Sfarsit tragic pentru un consilier PSD. A murit dupa ce a calcat intr-un cuib de albine Șase…

- Un autobuz linia 783, fara calatori, a fost lovit, marți dimineața (21 august), de șoferul unei mașini care circula in Piața Victoriei, la intersecția cu Bd. Lascar Catargiu, in urma accidentului fiind ranite trei persoane din autoturism. La ora 05: 45, șoferul in varsta de 26 de ani a unei mașini…

- O masina de politie a fost implicata intr-un accident, aseara, in Capitala. Agentii ar fi trecut pe rosu fara sa aiba semnalele acustice si luminoase pornite si au lovit in plin un alt autoturism in care se aflau si trei copii. Din fericire, acestia nu au patit nimic. Politistii, in schimb, au ajuns…

- Tragedie la Constanța! Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, luni, intr-un accident provocat de un barbat de 84 de ani, care a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un refugiu de pe DN 2, la ieșirea din Harșova, județul Constanța, lovind o mașina oprita. Langa autoturismul parcat se aflau…

- O fetita de 3 ani si-a pierdut viata, o tanata de 14 ani e in coma la spital, iar o femeie a fost ranita usor in Timisoara, dupa ce au fost accidentate de un tanar de 17 ani, cu masina furata de la tatal sau. Locuitorii din cartier au sarit sa il bata pe sofer, iar scandalul a fost aplanat de mascati!

- Un politist de frontiera a fost lovit cu masina de un contrabandist de tigari, care voia sa evite un control. Politistul a ajuns de urgenta la spital. Autoturismul a fost gasit incendiat si abandonat pe un drum forestier, in interior fiind mai multe pachete cu tigari de contrabanda.

- Lora a fost implicata intr-un accident rutieri, in județul Argeș, dupa ce mașina in care se afla a lovit un adolescent baut, care alega pe marginea drumului. Artista se intorcea de la un concert, pe care l-a susținut la Maracineni. Tanarul in varsta de 16 ani a fost acroșat de mașina in care se afla…

- Doi agenți de poliție din municipiul Iași au devenit vedete pe rețelele de socializare dupa un gest impresionant. (Reduceri mari la jocuri PC) Polițiștii Ionuț Andrei Oniceanu și Robert Barabaș, ambii de la Biroul Rutier, au salvat de la moarte un cațel pe care, in noaptea de luni spre marți, l-au gasit…