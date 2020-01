Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Și asta pentru ca oricine poate profita de momentul tau de slabiciune, chiar și cel mai bun prieten. In viața trebuie sa improvizam, sa alegem, pentru ca nimeni nu ne-a dat o carte la naștere despre cum sa traim. Suntem suma alegerilor noastre, atat in ce privește faptele, cat și oamenii de…

- Doi barbati au murit si sapte au fost raniti, dupa ce microbuzul in care se aflau a intrat in copacii de pe marginea soselei, in judetul Neamt. Cele noua persoane, cu varste intre 29 si 51 de ani, veneau de la Londra si se indreptau catre Vaslui.

- Multi oameni iubesc testele psihologice, scrie mesajeinspirationale.com. Citeste si IGNATUL PORCILOR 2019. Ce trebuie sa faci ca porcul taiat sa aiba o carne gustoasa Unii fac astfel de teste pentru a testa sau intelege ceva, iar unii chiar se distreaza si folosesc rezultatul pentru…

- Atacurile cibernetice sunt o amenintare serioasa, iar ingeniozitatea cu care se produc aceste atacuri te poate transforma peste noapte in victima numai buna de plata, pe bani seriosi si cu pagube insemnate. Chiar daca, aparent, ne simtim "legati de maini si de picioare" in fata acestui fenomen, vestile…

- Ne-am obisnuit asa de mult cu energia emotionala si grea a Scorpionului incat aproape ca am uitat cum este viata si in afara Lumii subterane in care ne-a tinut Scorpionul. Acum este timpul sa mergem mai departe. Cine a zis ca viata va fi usoara ? Dar cu siguranta va fi frumoasa si plina de…

- La cinci ani dupa ce fecioara din Orleans, Ioana d`Arc, a fost arsa in piața din Rouen, in satulețul lotharingian Grance-aux-Ormes a aparut o femeie necunoscuta, pe nume Claude. Ea ii cauta pe cei doi frați ai fecioarei din Orleans, „dintre care unul, dupa cum spune cronicarul, era cavaler și se numea…

- Mihai Constantinescu a murit in aceasta seara, la varsta de 73 de ani, dupa cinci luni de suferința, la Spitalul Floreasca din Capitala. Artistul este deplans de numeroși artiști de la noi care nu pot accepta faptul ca nu il vor mai vedea niciodata pe marele artist.