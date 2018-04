Tragedie in apele Jiului, dupa ce un barbat a cazut din barca și a fost luat de curenți. In ciuda eforturilor medicilor, acesta nu a mai putut fi salvat. Potrivit presei locale, in defileul Jiului a fost organizata un concurs de rafting. Concurenții care erau cu el in barca, dar și ceilalți sunt in stare […] The post Un instructor s-a inecat in raul Jiu, sub ochii ingroziți ai turistilor. Cu toții participau la o competiție de rafting appeared first on Cancan.ro .