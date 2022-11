Instructorul unei scoli de soferi a primit o amenda drastica pentru ca nu a putut prezenta la control doua hartii. Cazul a ajuns in instanta, judecatorii apreciind ca una dintre hartii nu tinea de responsabilitatile instructorului, iar pentru cealalta, amenda este exagerata. Amenda aplicata lui R.M.N. a fost urmarea unui control facut in trafic de reprezentantii Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR). In iulie anul trecut, acestia au oprit pe bulevardul Dacia autovehiculul in care R.M.N. supraveghea un cursant care efectua ore de pregatire practica in vederea obtinerii…