- Rusia i-ar putea inlocui pe cei patru diplomati carora li s-a cerut sa paraseasca Germania din cauza presupusei implicari a Moscovei in otravirea pe teritoriul britanic a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, a afirmat miercuri Ministerul de Externe german, relateaza AFP.…

- Raspunsul Rusiei, dupa ce SUA și UE au expulzat zeci de diplomați ai Moscovei. Un purtator de cuvant al Kremlinului a declarat ca regreta ca statele vestice au luat decizia expulzarii diplomaților ruși. ”Raspunsul Rusiei va fi bazat pe principiul reciprocitații”, a declarat acesta, scrie Reuters. Reamintim…

- Presedintele rus Vladimir Putin va incerca sa imbunatateasca imaginea Rusiei prin gazduirea Cupei Mondiale de fotbal, in acelasi fel in care Adolf Hitler s-a folosit de Jocurile Olimpice din 1936 in Germania nazista, a declarat miercuri, in parlament, ministrul britanic de externe, Boris Johnson, potrivit…

- Moscova nu a dezvoltat niciodata, nici pe vremea URSS, programe de arme chimice 'Noviciok', gazul neurotoxic folosit la otravirea, in Marea Britanie, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat joi Serghei Riabkov, ministru adjunct de externe al Rusiei, transmit Reuters si AFP.…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 "nu este necesar si genereaza disensiuni puternice", amplificand probabilitatea unui razboi deschis intre Rusia si Ucraina, a afirmat Mateusz Morawiecki intr-un interviu acordat publicatiei Die Welt inaintea unei vizite in Germania.Gazoductul planificat…

- Conform acestor surse, Mike Pompeo s-a intalnit cu Serghei Nariskin, directorul Serviciului rus de Informatii Externe (SVR), si cu Aleksandr Bortnikov, seful Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). La Washington a fost si seful Serviciului rus de Informatii Militare (GRU), dar nu este clar daca…

- Celebrarea Centenarului Marii Uniri nu inseamna doar spectacole omagiale și comunicari științifice pe bani publici. Sau nu ar trebui sa insemne doar atat. Anul 2018 ar trebui sa fie un moment in care statul roman, oamenii cu adevarat de meserie dintre istorici, diplomații, presa, cata mai exista ea,…

- Sase politisti s-au prezentat vineri la un cinematograf din Moscova care a incalcat interdictia de difuzare a filmului "Moartea lui Stalin", relateaza AFP. Ei au fotografiat ecranul computerului de la ghiseul de bilete si au interogat mai multi angajati, dupa matineu. Ministerul rus al…