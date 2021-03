Craig Harrigan, un instalator din Scoția, se afla in bucataria unui client atunci cand a descoperit un cadou ascuns sub podea. Barbatul le-a impartașit prietenilor de pe TikTok intreaga intamplare. Craig Harrigan, un instalator din Perthshire, Scoția, era in timpul job-ului atunci cand a dat peste o sticla de whisky in miniatura alaturi de un mesaj scris pe o parte din podea, potrivit Daily Mail. „Jack și May au locuit aici – trei copii și un caine. Bucatarie amenajata in perioada aprilie / mai 2001. Iți uram tot ce e mai bun, așa ca bea ceva daca tot te afli pe la noi”, se arata in mesaj. Sticla…