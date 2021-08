​Un inspector ANAF a verificat, în medie, 5 persoane fizice, în primul trimestru/ Costul colectării a scăzut Un inspector fiscal a verificat, în medie, 5 persoane fizice în primul trimestru din acest an, în creștere fața de perioada similara din 2020 când era vorba despre 4,5, conform datelor ANAF. Sumele stabilite suplimentar de un angajat al Fiscului, la persoanele fizice, au fost de 98.201 lei, în scadere fața de perioada similara din 2020 – 128.769 lei.



Pe partea de persoane juridice s-a cam menținut cifra de 2 inspecții/ inspector (chiar e ușor mai mica în T1 2021), iar sumele stabilite suplimentar s-au ridicat la 645.766 lei/inspector (465.841 în…

Sursa articol: hotnews.ro

