O baie in apropierea unei plaje din statul Western Australia a avut ca urmare o ''biciuire'' dureroasa din partea unei caracatite, iar o inregistrare video in care a fost surprinsa confruntarea a devenit virala, relateaza joi Reuters. Geologul si autorul Lance Karlson tocmai se pregatea sa inoate in apropierea statiunii in care era cazat impreuna cu familia, in Golful Geographe de pe coasta de sud-vest a Australiei, cand a observat iesind din apa ceea ce a crezut ca este coada unei pisici de mare care ataca un pescarus. Dupa ce s-a apropiat impreuna cu fiica sa in varsta de doi…