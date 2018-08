Stiri pe aceeasi tema

- Au fost dezbateri pe aceasta tema in spațiul public, in Austria si a fost dat exemplul Germaniei- singura țara din lume care iși permite sa aiba secțiuni de autostrada fara limita de viteza. Potrivit clubului auto OAMTC, mortalitatea pe autostrazi nu este cauzata de viteza, iar Germania are…

- Cel putin doua persoane, una dintre ele inginer roman, au fost rapite astazi de o militie libiana, intr-un atac asupra perimetrului Sharara, care face parte din campul petrolifer Murzuk, au declarat pentru EFE surse de securitate, citate de Agerpres.

- Un tanar sofer roman, in varsta de 28 de ani, a murit in Germania in urma unui teribil accident Maitina pe care o conducea a intrat in spatele unei semiremorci de TIR, iar el a murit pe loc.

- Grupa F la Campionatul Mondial a adus mari suprize. Daca, dupa primele doua meciuri, Germania si Mexic erau ca si calificate in optimile turneului, cand s-a tras cortina, Suedia i-a luat locul Campioanei Mondiale din 2014, Germania, si s-a calificat in optimi de pe primul loc.

- Autor: Stelian ȚURLEA ”In primavara lui 1945, cand au inceput sa rasfoiasca prin muntele de documente naziste (printre care se aflau 250 de volume de corespondența oficiala și personala), anchetatorii au facut o descoperire importanta: jurnalul personal al lui Rosenberg. (Documnetele se aflau intr-un…

- Omul de afaceri Ion Tiriac, patronul turneului de tenis de la Madrid, a amenintat ca il va muta in alt oras daca autoritatile spaniole nu vor construi inca un stadion de 10.000 locuri langa Caja Magica si sa-si asume cresterile premiilor impuse de ATP, relateaza EFE. Tiriac, care detine licenta turneului…

- Romanii care vor o masina la mana a doua din Germania trebuie sa fie atenti la actele pe care le primesc, ca nu cumva pe talon sa fie aplicata o stampila pentru „casare/dezmembrari“ (Verwertungsnachweis lag vor), atentioneaza Mihai Cune, fondator al portalului InspectorAuto.ro. Potrivit specialistului,…

- Un grup de fermieri din tari ca Germania, Italia, Franta sau Portugalia a intentat un proces la Curtea Europeana, acuzand Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene ca nu actioneaza adecvat impotriva schimbarilor climatice. Acestui grup i s-a alaturat si ciobanul roman Vlad Petru, din Alba.