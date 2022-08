In ziua cand Rusia a invadat Ucraina, rețeaua ucraineana de electricitate era deja deconectata de la cea rusa. A inceput un alt razboi, cel energetic, in care Rusia este autoarea unui terorism nuclear fara precedent, susține pentru Libertatea inginerul ucrainean in energetica de origine romana Daniel Mecineanu. Nu s-a mai vazut vreodata armata in sala de mașini a unei centrale nucleare. Este un caz fara precedent in lume sa fie ocupata o centrala nucleara.Daniel Mecineanu: Daniel Mecineanu este inginer in energetica, cercetator in domeniul energiei, specialist in centrale electrice, rețele electrice…