Scotland Yard a anuntat arestarea unui barbat suspectat, potrivit presei britanice, ca a transmis informatii clasificate Chinei despre avionul de lupta F-35B, relateaza AFP, citata de Agerpres. Bryn Jones, in varsta de 73 de ani, fost angajat al fabricantului britanic de motoare Rolls-Royce, "a fost arestat dupa ce MI5 (serviciul britanic de informatii interne) a