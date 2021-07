Un infractor periculos a evadat de sub nasul polițiștilor, în Dolj. Mobilizare incredibilă de forțe! Unde s-a ascuns Un barbat care fusese retinut pentru comiterea infractiunii de lovire sau alte violente a evadat duminica seara din sediul unui post de politie din Dolj, dupa ce a sarit pe geam. Individul a fugit pe geamul ferestrei de la parterul cladirii arestului din Șimnicu de Sus, chiar in timpul cercetarilor. Acesta s-a facut nevazut, intr-un […] The post Un infractor periculos a evadat de sub nasul polițiștilor, in Dolj. Mobilizare incredibila de forțe! Unde s-a ascuns first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

