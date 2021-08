Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Ciuburciu, acționar majoritar și fost director general al societații Vascar Vaslui, a fost condamnata vineri, 16 iulie, la șase ani și opt luni de inchisoare, alaturi de trei dintre partenerii de afaceri. Sentința este definitiva. Pedeapsa a fost majorata de la patru ani și patru luni de inchisoare…

- In luna iunie, Radu Ciobanașu s-a aflat in Londra, pe platourile de filmare ale unui celebru serial de televiziune, ”The Power”, realizat dupa cartea cu același nume a autoarei Naomi Alderman. Prilej de taifas și de marturisiri. Despre teatru in pandemie, despre arta ca terapie și descatușare sufleteasca,…

- Aleșii locali, parlamentarii, miniștrii, membrii CCR și ai Curții de Conturi, și nu numai, se numara printre bugetarii exceptați din legea interzicerii cumularii pensiei cu salariul la stat. Ministrul Muncii Raluca Turcan a precizat ca au fost introduse aceste excepții pentru ca legea sa fie constitutionala.…

- "Prin prezentul proiect de act normativ se propune ca persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii, beneficiari ai pensiilor de serviciu sau beneficiari ai sistemului pensiilor militare de stat sa poata exercita optiunea pentru reincadrarea in cadrul autoritatilor si institutiilor…

- Patru romani care au agatat o tanara intr-un club din Londra si au batjocorit-o timp de aproximativ 90 de minute intr-o casa de la periferia Londrei au fost condamnati la zeci de ani de inchisoare. Patru romani au batjocorit o tanara in Londra, in august 2017 Dimitrie Ceban (stanga sus), Andrei Rotaru…

- Vanatorul din Mureș care confundat ursul cu mistretul. Cat costa sa omori ilegal un urs in Romania Pentru ca a impuscat ilegal un urs, un vanator din judetul Mures a fost obligat de catre judecatori sa ii achite Garzii Forestiere 40.000 de euro. Sentinta nu este definitiva, procesul fiind pe rolul Curtii…