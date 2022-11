Stiri pe aceeasi tema

- Orice normalizare a legaturilor dintre Moscova si Kiev poate avea loc „doar dupa o schimbare la conducerea Ucrainei”, a declarat Konstantin Kosacev, fost diplomat, in prezent vicepresedinte al Consiliului Federatiei, camera superioara a parlamentului rus. In cadrul unui interviu pentru ziarul rus „Argumenti…

- Seful cancelariei prezidentiale ucrainene, Andri Ermak, sustine ca Rusia a mizat pe faptul ca Ucraina va cheltui mulți bani pentru a distruge dronele iraniene, insa, potrivit Kievului, Moscova a calculat greșit. In acest sens, Ermak a anuntat ca Ucraina inițiaza un dialog privind furnizarea de sisteme…

- Ce cauta in Romania Divizia 101 Aeropurtata a Armatei SUA explica CBS News . Unitatea de infanterie ușoara, supranumita „Screaming Eagles”, este pregatita sa se desfașoare pe orice camp de lupta din lume in cateva ore, gata de lupta. Divizia 101 Aeropurtata a Armatei SUA a fost desfașurata in Romania…

- Un consilier al presedintelui Zelenski anunta ca aproximativ 1,5 milioane de gospodarii din tara sunt fara electricitate, pe fondul noilor atacuri rusesti ce au vizat obiective criticie pentru infrastrucutra de electricitate a tarii. Printre orasele afectate se numara si orasul Odesa. Corespondentul…

- Suntem in ziua cu numarul 223 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Rusia nu mai deține controlul total asupra niciuneia dintre cele patru provincii ale Ucrainei pe care spune ca le-a anexat saptamana trecuta, dupa ce trupele ucrainene au avansat cu zeci de kilometri in provincia Herson.…

- Miliardarul Elon Musk, proprietarul Tesla și SpaceX, provoaca din cand in cand cate un scandal pe Twitter sau in alte canale media. Probabil este modalitatea lui de a se menține in atenția publicului, indiferent daca subiectul abordat este sau nu pe placul publicului. Ultima cearta provocata vine dintr-o…

- Atacul efectuat de forțele ruse unui convoi umanitar din orasul Zaporojie , soldat cu cel putin 30 de morti si aproape 90 de raniti, a fost efectuat cu rachete S-300 modernizate, care au o raza mult mai mare de actiune decat modelele mai vechi, a anunțat sambata ministrul de Interne al Ucrainei, Denis…