- Pilotul unui avion ușor și-a pierdut viața dupa ce a intrat cu aeronava într-un camion care circula regulamentar pe o autostrada din Carolina de Nord, SUA. Accidentul s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, lânga Aeroportul Davidson County, la aproximativ 70 de kilometri de Charlotte,…

- O inregistrare video postata pe rețelele sociale arata momentul prabușirii unui avion invizibil F-35C pe un portavion al marinei americane, luna trecuta. In imagini se vede cum avionul izbucnește in flacari in timp ce lovește cabina de zbor a navei de razboi. F-35C, cel mai nou avion de vinatoare din…

- Un american in varsta de 22 de ani, un belgian de 32 de ani si un olandez de 27 de ani se numara printre cele patru victime ale unui accident de avion care a avut loc joia trecuta in apropiere de capitala Islandei, Reykjavik, au confirmat luni autoritatile din aceasta tara, potrivit APF. Dupa…

- Un pod rutier din orasul american Pittsburgh (statul Pennsylvania) s-a prabusit vineri cu cateva ore inainte ca presedintele Joe Biden sa soseasca in fostul oras siderurgic pentru a evidentia eforturile sale de a consolida infrastructura din tara, relateaza Reuters si AFP. Zece persoane au suferit rani…

- Administratia Federala a Aviatiei din SUA investigheaza un videoclip al unui YouTuber de 28 de ani, care este suspectat ca a provocat in mod deliberat un accident de avion pentru mai multa vizibilitate in mediul online.

- Un avion care zbura de la Miami la Londra s-a intors dupa jumatatea drumului din cauza unui pasager care nu purta masca, a transmis compania American Airlines, citata de USAToday. Aeronava Boeing 777, cu 129 de pasageri și 14 membri ai echipajului, s-a intors pe aeroportul din Miami pentru ca pasagera…

- Compania aeriana Emirates a reluat cascadoriile pe cea mai inalta cladire din lume. De aceasta data, o cascadoare imbracata in uniforma de stewardesa s-a pus in calea unui avion de pasageri. Femeia s-a urcat la 828 de metri deasupra nivelului marii pentru a promova salonul Expo Dubai. In timpul filmarilor…