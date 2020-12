Stiri pe aceeasi tema

- Celebra vedeta de la Hollywood Jennifer Lopez și faimoasa actrița din "Wonder Woman", Gal Gadot, in rolurile principale in cadrul Licitației de Craciun – Bijuterii și Arta Decorativa de joi, 17 decembrie, la Casa de Licitații A10 by Artmark. Doua bijuterii spectaculoase,…

- Jennifer Lopez a ales sa poarte in 2017 un impozant inel realizat de brandul exclusivist Pheres la NBC Universal Upfront - eveniment care promoveaza productiile de top TV ale fiecarui sezon si unde actrita si-a prezentat doua serii de succes - "Shades of Blue" si "World of Dance". La trei ani distanta,…

- Pe Alexandru Savin il cunosc de pe cand era junior mic la rugbiștii LPS Focșani, crescut ca sportiv și ca om de excepționalul mentor care a fost Viorel Ion. L-am cunoscut mai bine urmarindu-l in meciuri, la Focșani, in finale de campionat național la București sau intr-un turneu in Franța. Mereu modest,…

- Mai multe mașini vor fi scoase la licitație, pornind de la 800 de lei, in perioada urmatoare, de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), prin intermediul sediilor regionale din Brașov, București și Craiova. Ce mașini scoate ANAF la licitație, in București și Craiova Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Șapte barbați au fost reținuți in urma celor 16 percheziții efectuate joi de polițiștii din Capitala in București, Ilfov și Teleorman intr-un dosar in care sunt cercetate activtați de șantaj, tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare.Polițiștii au ridicat in urma perchezițiilor…