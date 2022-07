Un inel cu 25.000 de diamante a intrat în Cartea Recordurilor Un inel realizat in India a ajuns in Cartea Recordurilor ca fiind bijuteria cu cele mai multe pietre pretioase montate manual – 25.000 de diamante. Inelul cantareste aproape un kilogram si a fost evaluat la 95.000 de dolari, informeaza Observatornews. Bijuteria are 25.000 de diamante montate in aur de 24 de carate. Creatorii inelului s-au inspirat pentru design din forma unei ciuperci roz. Dupa imprimarea 3D, aurul lichid a fost turnat in matrița, racit și șlefuit in forma a 41 de petale. Trei luni i-au luat bijutierului sa monteze manual toate pietrele pretioase. La final, a botezat bijuteria… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

