Un îndrăgit muzician din România luptă cu cancerul. Apel disperat pentru ajutor pe Facebook "Dragii mei, In ultima vreme starea mea de sanatate s-a inrautatit. De mai bine de un an ma bat cu un cancer care a metastazat pe oase. Durerile sunt cumplite, traiesc cu morfina. Am ezitat mult sa public aceste randuri, dar nu mai am solutii. Sunt imobilizat in pat din Decembrie. Acum a aparut o sansa de tratament cu substanta nucleara intr-o clinica din Germania. As putea sa ma internez acolo pe data de 13 Mai, dar acest tip de operatiune costa, iar eu nu dispun de sumele necesare. Va scriu aceste randuri in speranta ca voi gasi intelegere si ajutor din partea voastra. Numerele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

