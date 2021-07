Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști rutieri din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au fost sesizați joi, 8 iulie, in jurul orei 17.00, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Belșugului din municipiu, cu implicarea a doua autoturisme, soldat cu pagube materiale. "La fața locului, polițiștii au identificat…

- Azi-noapte, orele 23.58, polițiștii din cadrul Politiei orașului Salistea de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca pe strada Liviu Doru Bindea din Saliștea de Sus, la intersecția cu strada Tatarului, s-a produs un accident rutier soldat cu o victima. La fața locului, polițiștii…

- Un cod galben hidrologic a fost anunțat pentru județul Harghita in intervalul 13 iunie ora 12,00 – 14 iunie, ora 24,00. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al ISU Harghita, sunt posibile viituri , inundații, cu depașirea cotei de aparare pe raurile Mureș, Olt, Trotuș și Bistrița. Și…

- In urma activitatilor investigativ-operative desfașurate de polițiștii de investigații criminale ai Poliției municipiului Targu Mureș, a fost identificat un tanar, de 17 ani, din Targu Mureș, banuit de talharie. In fapt, din cercetarile efectuate, a reiesit faptul ca in cursul lunii aprilie a.c., cel…

- Politistii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au identificat un barbat, de 36 de ani, din Targu Mureș, banuit de comiterea unui furt de telefon mobil. In fapt, din cercetarile efectuate, a reiesit faptul ca la data de 15 mai a.c., cel in cauza, in timp ce se afla…

- La data de 6 mai a.c., politisti ai Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Targu Mures, au efectuat doua perchezitii domiciliare, in municipiul Targu Mures, la locuintele a doi barbati, de 35 si 39 de ani, banuiti de comiterea unei tentative la infracțiunea de furt calificat.…

- Polițiști rutieri din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au oprit in trafic luni, 26 aprilie, in jurul orei 18.00, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiul Targu Mureș, un autoturism condus de un barbat in varsta de 42 de ani din comuna Livezeni. In urma verificarilor efectuate de polițiști,…