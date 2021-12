Un individ înarmat a fost arestat după ce a pătruns ilegal în zona Castelului Windsor Un barbat înarmat a fost arestat dupa ce a patruns ilegal în zona de securitate a Castelului Windsor în Berkshire, una dintre principalele resedinte ale reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, în ziua de Craciun, informeaza Reuters si dpa, porivit Agerpres.

Ofiteri de la Thames Valley Police (TVP) si Politia metropolitana au raspuns la aceasta încalcare a zonei de securitate care a avut loc în jurul orelor locale 08:30, în apropiere de castelul unde Regina Elisabeta a II-a îsi petrece în acest an Craciunul.

TVP a informat ca un individ… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

