Un individ cu probleme psihice le terorizează pe femeile din Nicolina Tanarul care agresa femei in zona Nicolina a fost dus din nou la Institutul Socola, de catre politisti, joi seara, dupa ce i-a furat un cercel aceleiasi femei pe care o atacase in urma cu o saptamana. Joi seara, politistii au fost sesizati de catre o femeie ca un individ i-a luat un cercel din ureche, pe strada Libertatii. La fata locului, politistii l-au identificat pe acelasi tanar care a agresat mai multe iesence in aceeasi zona, iar pentru acest motiv a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

