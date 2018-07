Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care purta o centura cu explozibil s-a aruncat in aer pe un stadion din Belgia. Incidentul s-a petrecut in orașul Verviers din estul Belgiei, pe stadionul echipe de fotbal Linaigrettes. Poliția și pompierii sunt la fața locului pentru a verifica imprejurimile și pentru a verifica daca exista…

- Incidentul a avut loc pe un stadion de fotbal din zona Stembert, in oraselul Verviers, situat in estul Belgiei, informeaza postul RTBF si cotidianul Le Soir. Un individ care purta o centura exploziva s-a aruncat in aer in centrul terenului de fotbal si a murit pe loc. In curs de actualizare.

- Incidentul a avut loc pe un stadion de fotbal din zona Stembert, in oraselul Verviers, situat in estul Belgiei, informeaza postul RTBF si cotidianul Le Soir. Un individ care purta o centura exploziva s-a aruncat in aer in centrul terenului de fotbal si a murit pe loc. Nicio alta persoana nu era pe stadion…

- Un individ care purta o centura exploziva s-a aruncat in aer, marti, pe un stadion din estul Belgiei, nicio alta persoana nefiind implicata in incident, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate belgiene.

- Finala mare a Campionatului Mondial de fotbal din Rusia se disputa astazi, de la ora 18.00, intre echipele nationale ale Frantei si Croatiei.Partida este transmisa in direct la TVR1 si TVR HD.Finala mica i a revenit, ieri, Belgiei, care a dispus de Anglia cu 2 0 si a ocupat astfel locul trei in lume.In…

- Ce crede Aleksander Ceferin despre semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Rusia 2018. Presedintele Uniunii Europene de Fotbal (UEFA), Aleksander Ceferin, nu este surprins de faptul ca toate cele patru echipe calificate in semifinalele Cupei Mondiale 2018 din Rusia provin de pe batranul continent,…

- Fostul suveran a suferit o angioplastie coronariana la 19 aprilie si apoi o a doua interventie la 30 aprilie pentru "inlocuirea valvei aortice pe cale percutanata transfemurala", se mentioneaza in comunicat."Noua valva a fost instalata (...) fara deschiderea toracelui", a adaugat Palatul…