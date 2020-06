Un individ beat s-a răsturnat cu maşina la Ciric şi a fugit în pădure. Altul, văzut conducând haotic Primul care a fost retinut, apoi arestat de catre politisti a fost un tanar de 20 de ani care se afla la volanul unui autoturism, prin Podul de Fier. Acesta conducea haotic si a fost observat de catre o patrula. Tanarul a calcat pedala de acceleratie insa a fost prins pe strada Conductelor. Soferul a refuzat sa ii fie prelevate probe biologice de sange, iar pe numele lui a fost deschis un dosar penal. Al doilea este un tanar care s-a rasturnat cu masina Ren (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Penultima curba de la coborarea de pe Bucium a mai facut o victima. Un Audi s-a rasturnat in rapa din cauza vitezei. Soseaua era si uda din cauza ploii. Masina are numere de inmatriculare de Vaslui. Nu s-a inregistrat nicio victima, din fericire.

- Un automobil a lovit o alta mașina parcata, iar șoferul a disparut de la fața locului. Incidentul a avut loc astazi, 24 mai, pe strada Doina din capitala, scrie point.md Despre acest lucru au anunțat pe rețelele sociale martorii incidentului. "In zilele noastre, deja nici mașina nu o mai poți lasa linga…

- Un tanar de 21 de ani este cercetat pentru pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului dupa ce a acrosat o femeie pe trecerea de pietoni cu masina pe care o conducea, iar apoi a parasit zona.

- O femeie de 47 de ani este cercetata pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului dupa ce a acrosat cu masina un biciclist care circula in aceeasi directie de mers.

- Pompierii militari din Calarasi au intervenit vineri dimineata, in jurul orei.01.00, la un accident rutier petrecut in satul Rasi, comuna Salcioara, soldat cu ranirea grava a unui barbat. Soferul s-a rasturnat cu autoturismul si a iesit in afara partii carosabile intrand in coliziune cu un autovehicul…

- Un barbat baut, cu 1,12 alcoolemie, este cercat penal de politisti dupa ce s-a rasturnat cu masina pe DN2. Soferul a fost ranit si transportat la spitalul din Urziceni pentru ingrijiri medicale.

- Marti, la ora 21.48, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2H din afara comunei Galanești, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, un barbat de 25 de ani, din comuna Vicovu de Jos, a pierdut controlul asupra direcției de mers, masina a acroșat un arbore de pe marginea drumului și ...