- Indicele preturilor de consum in SUA, un indicator urmarit cu atentie de Rezerva Federala (Fed), a inregistrat luna trecuta cel mai rapid ritm de crestere, din iunie, un indiciu alarmant ca presiunea preturilor afecteaza economia si ar putea determina Fed sa mentina majorarea dobanzilor in 2023, transmit…

- Cea mai importanta crestere in veniturile angajatilor in 2023 este cea a salariului minim pe economie. Astfel, de la 1 ianuarie 2023, salariul minim brut pe economie a fost majorat la 3.000 lei lunar. In mana, salariul minim net pe economie ajunge la 1.898 de lei.Cu toate acestea, cresterea de la an…

- Cheltuielile de consum personal, excluzand alimentele si energia, au crescut cu 4,4% fata de un an in urma, sub ritmul de 4,7% din noiembrie si in conformitate cu estimarea Dow Jones. Aceasta a fost cea mai lenta rata anuala de crestere a cheltuielilor din octombrie 2021. Lunar, asa-numitul PCE de baza…

- Au existat dezbateri ample saptamana aceasta la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, despre daca decizia Beijingului de a pune capat politicii sale zero-Covid va aduce mai multa sau mai putina inflatie.Pe de o parte, unii sustin ca, deoarece lanturile de aprovizionare sunt restabilite, redeschiderea…

- Vineri, indicele Dow Jones a scazut cu 0,22%, S&P 500 cu 0,25%, iar Nasdaq Composite cu 0,11%. Toti cei trei indici majori au inregistrat cea mai slaba evolutie din 2008 si au intrerupt seria de cresteri din ultimii trei ani. Indicele Dow Jones s-a descurcat cel mai bine, cu un declin de aproximativ…

- Ultimele date privind inflația din Statele Unite, care au fost mai bune decat se așteptau analiștii și au aratat o incetinire a creșterii prețurilor, au sporit speranțele investitorilor ca ciclul de creștere a dobanzilor de catre Rezerva Federala este aproape de final. Fed a trecut insa la o viteza…

- Piata muncii, celalalt pilon de sprijin al economiei, continua sa dea dovada de rezistenta. Numarul americanilor care au depus cereri noi pentru indemnizatii de somaj a scazut saptamana trecuta, aproape anuland saltul de saptamana precedenta, care ridicase cererile la un nivel maxim al ultimelor trei…