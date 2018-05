Stiri pe aceeasi tema

- Un student indian de la Universitatea Spiru Haret a cazut de la etajul patru, ca sa scape de doi talhari. Aceștia au incercat sa il talhareasca, l-au sechestrat, iar tanarul s-a aruncat de la etajul patru al blocului. Studentul nu a supraviețuit. Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul București,…

- Soferul care a luat intentionat pe capota un tanar in varsta de 17 ani, de pe o trecere de pietoni din Capitala, este audiat, la momentul transmiterii stirii , la Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei. Barbatul care l-a luat intentionat pe capota masinii pe tanarul de 17 ani a fost…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 15 dupa ce un client al unei banci a constatat lipsa unei sume considerabile din contul sau bancar si anume 4.000 de lei si a depus plangere. Din primele verificari la unitatea bancara, unde era deschis contul, a…

- O altercație s-a produs in trafic marți, in sectorul 3 din București, unul dintre șoferii implicați folosind un cuțit. Un barbat este cercetat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri dupa o altercatie in trafic cu un alt sofer, in care a folosit un cutit. “Astazi, in jurul…

- Femeia, in varsta de 50 de ani, a iesit din sediul Postei si urma sa mearga la Postul de Politie ca sa-i faca baiatului buletin, pentru ca implinise 14 ani. Cand a ajuns in dreptul scolii a fost atacata, aparent fara motiv, de un adolescent in varsta de 16 ani, care se afla in stare avansata de ebrietate.…

- Politia Capitalei face, miercuri, noua perchezitii in Bucuresti si in judetele Giurgiu si Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor cu prejudiciu estimat la 1,3 milioane de lei. Persoanele vizate ar fi inregistrat in evidentele contabile cheltuieli fictive pentru a reduce baza…

- Politistii bucureșteni au recuperat de la o societate comerciala impotriva careia Agentia Nationala de Administrare Fiscala a formulat plangere pentru evaziune fiscala un prejudiciu de 94 de milioane de lei. Reprezentantii firmei ce are ca obiect de activitate comertul de produse alcoolice supuse regimului…