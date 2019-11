Un indian, Sanjeev Gupta, posibil cumpărător al băncii lui Dorinel Umbrărescu- BRCI ​Singurul dosar depus pentru preluarea Bancii Române de Credite și Investiții (BRCI)- fondate de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu- este Sanjeev Gupta, om de afaceri cu origini indiene, fondator si presedintele executiv al companiei Liberty House. Dosarul este înca analiza, dar probabilitatea achiziției este ridicata, sun oameni familiarizați cu acest gen de tranzacții. Supranumit de catre Financial Times &"Salvatorul Otelului&", Sanjeev Gupta a facut o serie rapida de achizitii, de la topitorii de aluminiu în Scotia la otelarii în Australia, ce au condus la crearea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

