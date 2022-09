Un indian care a castigat la loterie a declarat ca a fost atat de coplesit de numarul solicitarilor privind un ajutor financiar, incat a ajuns sa regrete ca a castigat marele premiu al acelei extrageri, informeaza luni BBC. Anoop, un sofer din Kerala, un stat situat in sudul Indiei, a castigat 250 de milioane de […] The post Un indian a ajuns sa regrete ca a caștigat la loterie. Oamenii ii bat zilnic la ușa pentru a-i cere bani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .