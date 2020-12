Un îndemn de pandemie de la premier: „Să petreceți un Crăciun mic, dar fericit!” „Sa aveti un mic Craciun fericit”, le-a spus premierul britanicilor, folosind titlul unui popular cantec de Craciun interpretat de Judy Garland in musical-ul „Meet Me in St Louis” (1944) si ulterior inregistrat de staruri precum Frank Sinatra, Doris Day si Michael Buble.Pentru a reduce riscul de contagiere, consilierul medical al guvernului, Chris Witty, a facut si el apel la populatie sa participe la reuniuni de familie scurte, in numar restrans, si de preferinta sa nu se indeparteze de propria regiune. "Ganditi-va la persoanele vulnerabile", a pledat el.Britanicii se pot intalni in numar de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana și Marea Britanie au decis sa continue negocierile privind acordul comercial post-Brexit, deși duminica ar fi trebuit sa fie ultima zi de discuții. Intre cele doua parți exista neințelegeri profunde, pe care Bruxelles-ul și Londra vor incerca sa le depașeasca pe ultima suta de metri,…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat joi investitii în aparare de o anvergura fara egal în ultimii 30 de ani, estimând ca situatia internationala este „mai periculoasa” si „mai intens competitiva” decât oricând dupa Razboiul Rece, informeaza…

- În tot mai multe țari din Europa sunt anulate trenuri interne și internaționale, dupa ce câteva țari au impus lockdown-uri și numarul de pasageri a scazut în unele zone și cu peste 70%. Din martie pâna în iunie au fost anulate multe trenuri și apoi lucrurile și-au revenit…

- Noi restricții de siguranța vor fi impuse in Londra din aceasta saptamana. Primarul metropolei i-a avertizat pe locuitori ca va urma o iarna grea Restrictii mai stricte pentru diminuarea raspandirii COVID-19 vor fi aplicate la Londra incepand de sambata, a anuntat joi primarul capitalei britanice, Sadiq…

- Capitala Marii Britanii impune restrictii mai stricte pentru diminuarea raspandirii COVID-19, masuri care vor intra in viguare incepand de sambata, a anuntat joi primarul capitalei britanice, Sadiq Khan, transmit DPA și The Telegraph, citate de Hotnews. Conform noilor restrictii, locuitorii Londrei…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a prezentat luni un nou sistem de restrictii antiepidemice destinat Angliei, cu trei niveluri de alerta - risc mediu, risc ridicat si risc foarte ridicat, informeaza Sky News, citata de Mediafax. In zona de risc mediu intra o mare parte a Angliei, inclusiv Londra.…

- Guvernul britanic a estimat miercuri ca pâna la 7.000 de camioane ar putea fi blocate în Kent, fiind nevoite sa aștepte doua zile pentru a traversa Canalul pe 1 ianuarie, daca Londra și Bruxelles nu reușesc sa încheie un acord de liber schimb, potrivit AFP.„Aceasta nu…

- Opiniile asupra modului in care guvernele au gestionat lupta impotriva pandemiei de COVID-19 difera enorm in Europa, potrivit unui sondaj dat publicitatii joi, care arata ca italienii sunt deosebit de duri in privinta Uniunii Europene, relateaza AFP.Citește și: BREAKING - RECORD de cazuri…