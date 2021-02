Senatorul PNL Liviu Voiculescu, judecat din 2013 pentru aderare la un grup infracțional organizat și conflict de interese, este membru in Comisia parlamentara de control a activitații SIE. Fost polițist la IPJ Olt pana in 2015, Voiculescu a fost acuzat de DIICOT ca participa la petrecerile interlopilor din județ și ca ar fi incercat chiar […] The post Un inculpat pentru aderare la un grup infracțional organizat, in comisia SIE din Parlament. Ce spune Ludovic Orban despre penalii din PNL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .