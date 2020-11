Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști de la Poliția Orașului Oțelu Roșu au identificat sambata, la o unitate de alimentație publica din oraș, un barbat de 32 de ani, din comuna Marga, care figura confirmat pozitiv cu noul coronavirus, anunța Poliția Caraș Severin citata de Mediafax. Impreuna cu acesta, in localul respectiv, au…

De la spital la bar: Un barbat cu coronavirus a ieșit la bere, dupa ce a fugit din spital. Polițiști de la Poliția...

- Situație incredibila la Spitalul de Urgența din Targu Jiu, acolo unde trei medici au fugit din spital, deși erau infectați cu noul coronavirus. Cele trei doctorițe au fost gasite de polițiști acasa și le-au adus inapoi la spital. Lipsa medicilor a fost constatata in urma unui control. Cadrele medicale…

- Negociatorul-sef palestinian Saeb Erekat, infectat cu noul coronavirus, a fost luat cu ambulanta duminica de la locuinta sa din Ierihon, in Cisiordania ocupata, spre a fi transportat la un spital din Israel pentru tratament dupa ce starea de sanatatea i s-a inrautatit, a anuntat Organizatia pentru…

- Politistii clujeni l-au gasit si l-au retinut pe pacientul confirmat cu SARS-COV-2 care a plecat, joi, 20 august, de la Clinica Medicala I din Cluj-Napoca, fara permisiunea cadrelor medicale. Procurorii au deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor.

- Politistii ieseni cauta un barbat care a plecat dintr-o unitate medicala și nu a mai revenit. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea barbatului sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. La data de 17 august a.c., polițiștii ieseni…