Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din judetul Vrancea care nu a oprit la semnalele agentilor de circulatie a fost urmarit de masinile politiei, care nu l-au putut prinde desi politistii au tras in pneurile autoturismului. Soferul a fost gasit ulterior pe raza judetului Galati, iar anchetatorii au descoperit ca nu avea permis…

- Politistii de frontiera din punctul de trecere a frontierei Criva au refuzat intrarea in Moldova pentru un șofer de camion care folosea acte falsificate. La controlul trecerii frontierei, acesta a prezentat un permis de conducere cu semne de falsificare, anunța Poliția de frontiera.

- Instanțele din Romania au pronunțat primele sentințe in cazul unor șoferi lasați fara permis pentru ca au condus agresiv. Intr-unul din cazuri a caștigat Poliția, in altul șoferul. Sentințele nu sunt insa definitive.

- In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 4.30, polițiștii din Breaza, in timp ce desfașurau activitați de depistare a persoanelor care conduc sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor cu efect psihoactiv, pe B-dul Libertații din localitate, au oprit, pentru control, un autoturism…

- Polițiștii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret au depistat joi seara un barbat care avea un permis de conducere falsificat. Este vorba de un ucrainean in varsta de 36 de ani, care s-a prezentat pe sensul de intrare in țara la volanul unui microbuz marca Mercedes-Benz Sprinter, care avea…

- Mașina cu numere false, oprita in trafic la Sancel. Șoferul nu avea nici permis de conducere Un barbat din comuna Sancel este cercetat penal dupa ce a condus un autoturism cu numere de inmatriculare false. Acesta nu avea nici permis. Potrivit IPJ Alba, marți, 30 august, in jurul orei 15.00, polițiștii…

- Din dorința de a conduce mai multe tipuri de autovehicule, un moldovean și-a perfectat un permis de conducere neveridic. Acest fapt il face pasibil de pedeapsa penala, dupa ce actul a fost depistat asupra sa. Incidentul a fost inregistrat la sfarșitul saptamanii trecute in punctul de trecere a frontierei…

- In dupa amiaza zilei de 22 august 2022, politistii din cadrul Biroului Rutier Tulcea au identificat in trafic un barbat, in varsta de 35 de ani, din orasul Macin, judetul Tulcea, in timp ce conducea un autoturism pe strada Isaccei din municipiu, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie…