Un incendiu violent a cuprins o casă din Clopotiva. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale In noaptea de sambata spre duminica, pompierii Detașamentului Hunedoara și ai punctelor de lucru Totești și Bretea au fost solicitați sa intervina pentru localizarea și stingerea unui incendiu declanșat in camera centralei termice a unei locuințe, din localitatea Clopotiva. Intrucat focul s-a extins cu repeziciune la o alta construcție din curtea casei, pompierii au intervenit cu trei autospeciale de lucru cu apa și spuma, la locul solicitarii fiind alocata și o ambulanța a SAJ. Pentru lichidarea incendiului care a afectat cele doua construcții, pe o suprafața de aproximativ 200… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

