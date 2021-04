Un incendiu major la una din fabricile Apple ar fi ucis opt oameni Incendiul intr-o fabrica a Casetek Group, un producator de electronice din Taiwan, care este, de asemenea, un furnizor al gigantului tehnologic Apple in apropierea Shanghaiului din China, a ucis opt persoane, inclusiv doi pompieri, relateaza SCMP. Conform declarației guvernului districtului Jinshan legat de acest incident, focul a izbucnit la fabrica joi la ora 13:30 și s-a desfașurat pana vineri dimineața, ucigand doi pompieri și șase civili. Incendiul a fost foarte avansat astfel incat peste 900 de pompieri, 123 de mașini de pompieri și opt roboți au fost desfașurați pentru a combate focul.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

