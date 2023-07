Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu la o statie electrica a provocat sambata o pana de curent generalizata in "intregul Irak", au anuntat autoritatile, care s-au angajat sa restabileasca alimentarea cu electricitate „in urmatoarele ore".

- ”Dorel” de la o firma de construcții a lasat fara apa locuitorii din APUSENI: Avarie MAJORA la rețeaua de distribuție a apei potabile Locuitorii din Apuseni au ramas sambata fara apa potabila pana la repararea unei avarii majore provocata de un constructor la rețeaua de distribuție. Din cauza unei avarii…

- Miercuri ndash; 12 iulie 2023, furnizorul de energie electrica va sista alimentarea cu energie in localitatea Chirnogeni din judetul Constanta, pentru efectuarea unor lucrari de modernizare, reparatii si intretinere a instalatiilor. Potrivit SC RAJA SA, fara curent, Sursa de Alimentare Put 1 nu va putea…

- Pompierii au intervenit sambata dupa-amiaza pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism, in Ramnicu Valcea, pe strada Republicii. La fața locului au acționat membrii unui echipaj de stingere cu apa șispuma. Din fericire, in interiorul autoturismului nu au fost surprinse persoane. Pana la…

- Conditiile de racordare la reteaua de energie electrica a E-Distributie Muntenia (EDM) s-au imbunatatit ca urmare a implementarii angajamentelor asumate de companie in cadrul investigatiei declansate de Consiliul Concurentei privind un posibil abuz de pozitie dominanta al acestei companii pe piata distributiei…

- In cursul acestei dimineți, rușii au anunțat ca centrala nucleara de la Zaporojie a fost decuplata de la rețeaua electrica ucraineana, o acțiune periculoasa care a devenit din ce in ce mai des practicata, odata cu bombardamentele care au loc in jurul acesteia. Din pacate, siguranța intregii lumi este…

- Mai multe familii din Apusei au ramas fara alimentare cu energie electrica, dupa ce furtuna de astazi, 20 mai 2023, a creat mai multe deranjamente pe liniile de alimentare. „Din cauza condițiilor meteo avem mai multe avarii in zona Campeni, Abrud, Roșia Montana, Vidra și Avram Iancu. De asemenea mai…

- Un incendiu a alertat pompierii clujueni, dupa ce un transformator electric a luat foc, in zona Baciu. Pompierii clujeni au intervenit de urgența, intervenția fiind in desfașurare. ”Incendiu transformator electric in zona Baciu. Intervine Detașamentul 1 de Pompieri Cluj-Napoca. Se așteapta intreruperea…